Jacuzzi w akademiku AGH. Ktoś tu nieźle popłynął

Jak pisze Fakt24.pl, jacuzzi wniósł do swojego akademika jeden ze studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Pomysłowy mężczyzna samodzielnie zamontował wszystko w pokoju, po czym napełnił wodą. Portal podkreślał, że ten model mógł pomieścić aż tysiąc litrów wody.

Zdjęcie jacuzzi w końcu trafiło do internetu. Jak można było przewidzieć, stało się hitem mediów społecznościowych. Dotarło też do władz uczelni, która nakazała wylać wodę, zdemontować zbiornik i wynieść go z pokoju. To oczywiście nie koniec. AGH musi zdecydować teraz czy student odpowie za swój niecodzienny wybryk.

Kwestię jacuzzi dla Fakt24 komentowała rzeczniczka uczelni, Anna Żmuda-Muszyńska. – Sprawą zajmuje się specjalna komisja, która ustali, czy mogło ono spowodować zagrożenie dla konstrukcji budynku i jego mieszkańców – wyjaśniała.

