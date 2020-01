Nie żyje była dziennikarka Radiowej Trójki. „Przegrała walkę z okrutną chorobą”

„Z ogromnym żalem informujemy, że Maja przegrała walkę z okrutną chorobą. O terminie pogrzebu poinformujemy jutro” – napisała mama i siostra dziennikarki na jej facebookowym profilu.

O śmierci poinformowała także „Trójka”. Na antenie i stronie radia pojawiły się wyrazy współczucia dla rodziny dziennikarki i wspomnienie kolegów z rozgłośni. – Są takie chwile, że radiowcowi nie przychodzi do głowy nic mądrego. Chciałoby się tylko cofnąć czas – powiedział Krystian Hanke. – Mam nadzieję, że Maja znalazła spokój – stwierdziła na antenie Ewa Lipowicz.

Maja Borkowska

Maja Borkowska była związana z Radiową Trójką od 1996 roku. Przygotowywała poranne programy rozgłośni, prowadziła cykle „Informator kulturalny”, „Przegląd prasy” oraz „Komentatorzy”.

Z Trójką pożegnała się w grudniu 2016 roku. Jak podkreślała – odeszła sama. „Może 20 lat to już zbyt długo? Może nie powinno się kochać czegoś aż tak mocno... Ale to było moje miejsce na ziemi. Moje radio. A przede wszystkim było i jest to radio Słuchaczy i to Im należy się największy szacunek. Dziękuję za wszystko” – pisała wtedy Borkowska.

Następnie pracowała w Polskim Radiu 24, gdzie przygotowywała i czytała serwisy informacyjne. Pracowała tam do lutego 2018 r.

