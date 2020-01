Celowo oparzyła 16-miesięczne dziecko wrzątkiem. Wszystko zarejestrowała kamera

Do zdarzenia doszło w Singapurze. 16-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala z poparzeniami drugiego stopnia lewej ręki. Opiekująca się nią i jej 8-letnią siostrą gospodyni powiedziała, że dziewczynka przypadkowo dotknęła gorącego garnka pod nieobecność rodziców. Jednak lekarze nie uwierzyli w tę wersję wydarzeń.

Na początku rodzice zaufali wersji kobiety, jednak po sugestiach lekarzy i gdy gospodyni zaczęła pakować swoje torby, chcąc opuścić dom, sami nabrali podejrzeń. Na szczęście w kuchni był zainstalowany monitoring. Gdy 40-letnia matka dziewczynki przejrzała nagranie, okazało się, że gospodyni celowo zanurzała rączkę dziecka w gorącym wrzątku.

W konfrontacji z rodzicami pochodząca z Mjanmy 30-letnia pracownica przyznała się do swojego czynu. Tłumaczyła, że jej znajomi przekonali ją, że jeśli zrani dziewczynkę to będzie mogła wrócić do rodzinnego domu. Zatrudnienie u singapurskiej rodziny znalazła poprzez agencję pracy.

Kobieta została aresztowana przez policję, która teraz dokładnie bada sprawę.

