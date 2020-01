Strzelanina w niemieckim Rot am See. Nie żyje sześć osób

W niewielkiej niemieckiej miejscowości Rot am See doszło do strzelaniny, w której według lokalnych mediów zginęło aż sześć osób. „Bild” pisze, że ofiary to członkowie jednej rodziny.

Niemieckie Rot am See to miasteczko w Badenii-Wirtembergii liczące około 5 tys. mieszkańców. Około kwadransa przed godziną 13 w piątek 24 stycznia doszło tam do strzelaniny, w wyniku której śmierć poniosło aż sześć osób. Takie dane podają przynajmniej niemieckie media, ponieważ w komunikatach policyjnych nie ma informacji o liczbie zabitych i rannych. Strzały oddano w budynku przy ulicy Bahnhofstrasse. Sprawca został już zatrzymany przez policję. Nie wiadomo, co stało za jego atakiem. „Bild” podaje jednak, że celem 37-latka byli członkowie jednej rodziny, a policja nie wyklucza, że sprawca mógł znać swoje ofiary. Więcej informacji wkrótce.