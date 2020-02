Kierowca bez prawa jazdy holował pijanego kolegę z zakazem prowadzenia. Złapała ich policja

31 stycznia przed godzina 21.00 na ulicy Piotrkowskiej w Opocznie, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej dwóch kierowców, z czego jeden holował drugiego.

38-letni kierowca audi, który nie posiada prawa jazdy, holował 40-letniego kierującego oplem. Jak się okazało, holowany kierowca był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu w bazach danych wyszło na jawi, że 40 latek ma także aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 500 złotych za kierowanie samochodem bez uprawnień.

Dodatkowo kierowca opla musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Odpowie za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat. Dodatkowo odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

