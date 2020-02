Pierwsza dama Lesotho oskarżona o morderstwo. Miała zabić swoja poprzedniczkę

Pierwsza dama Lesotho Maesaiah Thabane ma zostać we wtorek oskarżona przed sądem o morderstwo 58-letniej Lipolelo Thabane poprzedniej żony premiera, czyli jej obecnego męża. Kobieta początkowo uciekła za granicę do RPA, ale we wtorek 4 lutego oddała się w ręce policji.

Do zabójstwa doszło w 2017 roku, na dwa dni przed inaugaracją Thomasa Thabane na kolejna kadencję, po dwóch latach przerwy w rządach. Premier i jego ówczesna żona Lipolelo Thabane byli wtedy w trakcie burzliwego rozwodu. Kobieta została zastrzelona przed swoim domem w Maseru, stolicy Lesotho. Około dwa miesiące po śmierci Lipolelo, Thomas Thabane ożenił się ze swoją obecną żoną 42-letnią Maesaiah Thabane.

Nowe dowody w sprawie

Poczałkowo o morderstwo oskarżono nieznanych, uzbrojonych mężczyzn. Jednak w styczniu tego roku pojawiły się nowe dowody w sprawie. Premier miał użyć swojego telefonu komórkowego do komunikowania się z kimś, kto był na miejscu morderstwa. Został przesłuchany przez policję.

Starsi członkowie rządzącej partii All Basotho Convention (ABC) oskarżyli Thomas Thabane o utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa i stwierdzili, że nie nadaje się już do rządzenia krajem. Premier w zeszłym miesiącu zapowiedział, że opuści stanowisko ze względu na podeszły wiek, ale nie podał kiedy dokładnie zamierza to uczynić. W dniu, w którym był przesłuchiwany przez policję, setki zwolenników opozycji demonstrowało na ulicach żądając jego natychmiastowej dymisji.

Zniknięcie i powrót pierwszej damy

Pełniąca formalną rolę pierwszej damy narodu Lesotho Maesaiah Thabane zniknęła w styczniu, gdy policja chciała ją przesłuchać. Wydano wtedy za nią nakaz aresztowania. We wtorek 4 lutego, żona premiera oddała się w ręce policji na granicy z RPA, po tym, jak jej prawnicy porozumieli się z policją. Komisarz policji Holomo Molibeli powiedział BBC, że jest ona teraz przetrzymywana w areszcie i zostanie formalnie oskarżona przed sądem w środę.

Czytaj także:

Atak nożownika w Londynie. Jedną z poszkodowanych była Polka