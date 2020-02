Samotna matka publicznie karmi piersią trzyletniego syna. Twierdzi, że została nazwana pedofilką

Blogerka Sarah Mills jest matką wychowująca samotnie trójkę dzieci. W jednym z wpisów opisała jak podczas zakupów z dziećmi, pod presją ich kłótni dostała nagłego ataku paniki. Usiadła na podłodze, i gdy podszedł do niej jej najmłodszy syn prosząc o coś do picia, zaczęła go karmić piersią. Matka opisuje, że sytuacja została nieżyczliwie przyjęta przez inną klientkę.

„Kobieta spojrzała na mnie z obrzydzeniem, nie wiem czy to dlatego, że byłam na ziemi, bo karmiłam publicznie, czy dlatego, że karmiłam gigantycznego malucha - ale w tym momencie nic mogło mi przeszkodzić” – napisała relacjonując zdarzenie na swoim Facebooku. Dołączyła zdjęcie, które zrobiła jej córka Monroe. „Jestem za bardzo pochłonięta przez samotne rodzicielstwo, aby przejmować się tym, co myślą o mnie inni, i robić tylko to, co jest społecznie akceptowalne” – dodała.

Jej zachowanie pochwaliło wielu obserwujących ją fanów. Zdjęcie zgromadziło setki polubień, udostępnień i komentarzy na Facebooku. Jednak zdarzali się też tacy, którzy stwierdzili, że karmienie dużego dziecka w miejscu publicznym jest „niesmaczne”.

W kolejnym wpisie Mills pisała, że widziała na swój temat takie komentarze jak m.in. „poszukująca uwagi dz***a”, „oprawca dzieci”, czy nawet „pedofilka”. Matka odpowiedziała na hejt, który miał wylać się w jej stronę. „Oburzające jest nazwać kobietę przestępcą seksualnym za karmienie piersią swojego dziecka. To najbardziej naturalna rzecz w całym wszechświecie. Paskudne jest to, że wiele kobiet jest z tego powodu negatywnych” – napisała.

Mills dowodziła też jak zdrowe jest karmienie dziecka piersią i przekonywała do tego. Do wpisu dołączyła inne zdjęcia, na których karmi swojego trzyletniego syna piersią w miejscach publicznych.

