Jamniki z „Parówkowej Drużyny” robią furorę w sieci. Ich utrzymanie kosztuje 4 tysiące złotych miesięcznie

Grupa pięciu jamników należących do Brytyjki Harriet Birch robi furorę na Instagramie. Sausage Squad, czyli Parówkowa Drużyna ma na Instagramie ponad 32 tysiące obserwujących. Na zdjęciach psy Ivy, Missy, Button, Duke i Apple pozują w różnych strojach i sytuacjach.

„Zdecydowanie są rozpieszczonymi psami” – przyznaje właścicielka. Birch że wydaje około 800 funtów, czyli ponad 4 tysiące złotych miesięcznie na ubrania, akcesoria, sesje zdjęciowe, smakołyki, zabawki, legowiska, koce, jedzenie i ubezpieczenie. Jednak podkreśla, ze jej psy są warte każdego grosza.

Opiekunka dba też, żeby jej psy miały zapewnione różne zajęcia. Co tydzień pływają i również co tydzień mają zapewnione inne aktywności. Właścicielka organizuje psom również przyjęcia na które zaprasza inne znajome psy. Psy podróżują także zagranicę. W najbliższym czasie Brytyjkaplanuje zabrać je do Paryża.

Birch prowadzi hodowle jamników. Ivy, Missy, Button, Duke i Apple są w różnym wieku, ale wszystkie są ze sobą spokrewnione.

