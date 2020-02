Tłusty czwartek 2020. Święto pączków, które zaczyna ostatki. Jaka jest jego historia?

Tłusty czwartek w 2020 roku wypada 20 lutego. To dzień w którym Polacy bez oporów objadają się pączkami i faworkami. Jaka jest historia jednego z ulubionych świąt Polaków i co to są ostatki? Tego wszystkiego dowiecie się z poniższego tekstu.

Tłusty czwartek w 2020 roku wypada 20 lutego. To dzień, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Później obchodzimy Środę Popielcową rozpoczynającą wielki post, który trwa aż do świąt wielkanocnych. Tłusty czwartek wypada zawsze 52 dni przed Wielkanocą. W tłusty czwartek zaczynają się ostatki, nazywane też zapustami czy mięsopustem. Kończą się we wtorek, nazywany czasami „śledzikiem”. Dla wierzących ostatki to ostatni moment na urządzenie hucznych zabaw, balów i imprez przed nadchodzącym okresem postu i wstrzemięźliwości. W tłusty czwartek trzeba zjeść pączka Taki przynajmniej jest zwyczaj. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka to w kolejnym roku nie będzie mu się wiodło. Nie trzeba jednak ograniczać się wyłącznie do pączków (choć ich wielbiciele potrafią zjeść nawet kilkanaście sztuk!). W tłusty czwartek popularne są też faworki, nazywane inaczej chrustami. Tłusty czwartek – historia święta Genezę tłustego czwartku wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. Rzymianie obchodzili tzw. tłusty dzień. Dawniej tego dnia świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Około XVI wieku w Polsce w Tłusty Czwartek zaczęto jeść pączki w wersji słodkiej. Często w środku miały ukryty mały orzeszek lub migdał, a ten, kto go znalazł miał cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. Czytaj także:

