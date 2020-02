Bił, wyzywał i zastraszał swoją partnerkę. 24-latek aresztowany w Lubinie

Dramat młodej kobiety przerwali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy o sytuacji pokrzywdzonej poinformowali policjantów. Lubińscy policjanci zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań na osiedlu „Staszica” w Lubinie. Na miejscu zastali podejrzanego 24-latka, który stał na klatce schodowej i trzymał na rękach 6 - miesięczne dziecko. Nie chciał odłożyć go do wózka. Był pobudzony i agresywny. W końcu, po rozmowie z funkcjonariuszami przekazał dziecko matce.

Policjanci w trakcie czynności ustalili, że mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką. Bez powodu wszczynał awantury, w trakcie których wyzywał kobietę, izolował i ograniczał środki finansowe. Mężczyzna oprócz przemocy psychicznej również popychał, szarpał i uderzał, a nawet kopał swoją partnerkę. Kobieta była zastraszana i zmuszana do trwania w związku.

24-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zebrane przez śledczych materiały pozwoliły na przedstawienie podejrzanemu 24-latkowi zarzutu znęcania się psychicznego i fizycznego nad osobą najbliższą.

Na wniosek lubińskiej prokuratury, miejscowy sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

