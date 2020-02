Stowarzyszenie pacjentów onkologii pisze do Jacka Kurskiego. Proponuje... koncert Zenka Martyniuka

„Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – organizacji parasolowej reprezentującej 50 organizacji chorych na nowotwory w Polsce – uważa, że powinien Pan, jako już faktyczny dysponent tej kwoty, zapoznać się z naszą opinią o możliwościach jej wykorzystania w celu poprawy zdrowia Polaków” – pisze do Jacka Kurskiego w liście otwartym PKPO.

Autorzy listu przypominają, że „w misję narodowych mediów wpisane jest propagowanie szeroko rozumianej kultury, w tym także kultury zdrowotnej społeczeństwa”. Wymieniają tu m.in. na zdrowy styl życia i inne zachowania prozdrowotne, które są podstawą profilaktyki chorób nowotworowych i ich wczesnego wykrycia, co daje możliwość nawet całkowitego wyleczenia. „Skoro parlament przyznał dodatkowe 2 mld zł publicznym mediom na pełnie ich misji, powinny się one z nich wywiązać, tym bardziej że zdrowie, a zwłaszcza onkologia, są priorytetem rządu” – zwracają uwagę.

PKPO proponuje „kilkuletnią, profesjonalną kampanię społeczną w mediach publicznych poświęconej pierwotnej i wtórnej profilaktyce nowotworów”. To jednak nie wszystko. Chcą, by w akcję włączyli się aktorzy i dziennikarze TVP, a także Zenon Martyniuk. Zaproponowali koncert charytatywny, któremu wymyślili już nawet nazwę: „MUZYKA kontra RAK. Od disco do opery”. Innym z pomysłów byłoby spełnienie marzenia prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” o międzynarodowej wyprawie kobiet po leczeniu raka piersi w dorzecze Amazonki. Podróż miałaby sfilmować ekipa TVP.

