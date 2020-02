Strzelanina w Hanau. Niemieckie media: Wśród ofiar może być polska kelnerka

Jak wynika z nieoficjalnych informacji podawanych miedzy innymi przez „Der Tagesspiegel”, czy „Die Welt” wśród ofiar śmiertelnych strzelaniny w Hanau niedaleko Frankfurtu nad Menem może być również Polka. Kobieta pracowała jako kelnerka w jednej z dwóch palarni fajek wodnych, które zaatakował napastnik.

43-letni Tobias R. w środę 19 lutego w późnych godzinach wieczornych wtargnął do dwóch barów z fajkami wodnymi. Zastrzelił w nich 9 osób. Większość jego ofiar miało być pochodzenia kurdyjskiego lub tureckiego. Następnie mężczyzna wrócił do swojego domu, gdzie zastrzelił swoją matkę, a następnie popełnił samobójstwo.

Na razie informacji o śmierci Polki nie potwierdziło polskie MSZ. – Nie możemy potwierdzić tej informacji. Cały czas czekamy na odpowiedź ze strony niemieckiej, nieznana jest lista ofiar i ich narodowość. Na tym etapie to są tylko doniesienia medialne i tak też to traktujemy, dopóki nie będziemy mieć oficjalnego potwierdzenia – powiedział Wirtualnej Polsce Andrzej Fąfara z biura rzecznika MSZ.

Kim był Tobias R.?

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 43-letni Tobias R. działał sam. Motywy ataków nie są znane. Niemiecki dziennik „Bild” twierdzi, że ofiarami zamachów mieli paść Kurdowie. Przekazano, że sprawca był obywatelem Niemiec i miał pozwolenie na broń myśliwską. W jego samochodzie znaleziono sporo amunicji.

Według dziennikarzy mężczyzna zostawił list i nagranie, w którym przyznał się do winy. Policja z Hanau nie ujawniła na razie treści dokumentów, jednak według wstępnych doniesień Tobias R. był członkiem skrajnie prawicowej organizacji. – To pasuje do ostatnich doniesień, że takie ugrupowania szykują się do zamachu na mniejszości etniczne – relacjonował Tomasz Lejman, korespondent Polsat News w Niemczech.

Czytaj także:

Strzelanina w Hanau. Sprawca zostawił wideo. Należał do skrajnie prawicowej organizacji