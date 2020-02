Turystka zaryzykowała życie dla jednego zdjęcia. „Czy ona oszalała?”

Młoda turystka wspięła się na skałę Pedra da Gávea w Rio de Janeiro w Brazylii. Tam, 842 metry nad poziomem morza, na skraju wysokiej przepaści postanowiła zrobić spektakularne zdjęcie.

Do sieci trafił film, na którym widać jak kobieta pozuje do zdjęć. Żeby złapać jeszcze lepsze ujęcie przesuwa się kilka centymetrów w stronę przepaści, a następnie macha do kamery rękami. Filmująca osoba pokazuje następnie otoczenie skały i piękny widok na brazylijską stolicę.

Budzący dreszcze film został opublikowany przez kanał „influencersinthewild” na Instagramie, na którym pokazywane są różne wypadki i zaskakujące przypadki z życia różnego rodzaju influencerów. Wpis ma już prawie półtora miliona wyświetleń i pojawiło się pod nim wiele komentarzy.

„Czy ona oszalała?” – pytał retorycznie jeden z komentujących. „Zaryzykować życie tylko dla zdjęcia lub filmu? Albo ma silne pragnienie śmierci, albo jest szalona” – pisała inna internautka. „Mój żołądek na chwilę wpadł mi do gardła” – dodał inny komentujący. – „Mój puls przyspieszył, jakbym sam był na skale” – dodawał inny.

