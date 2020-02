Dlaczego czynsz i kaucja są czasem takie wysokie? Właściciel tego mieszkania proponuje odpowiedź

Historii o chciwych właścicielach mieszkań znamy dużo. Opowieści o niepłacących i wykorzystujących sytuację lokatorach również. Zdarzają się jednak przypadki, na które nigdy nie będziemy gotowi. To właśnie o tym pisze Jerry Ciro Ucci, kiedy tłumaczy wysoki czynsz i ogromną kaucję przy wynajmie należącego do niego mieszkania. Jedno złe doświadczenie nauczyło go, że lepiej dłużej poczekać na lokatora, niż sprzątać później po ekstremalnych świntuchach.

Na zdjęciach zamieszczonych przez Amerykanina na Facebooku możemy zobaczyć sterty śmieci, popiołu i zasuszonych odchodów. Nie możemy zobaczyć rojów much i muszę, poczuć fetoru moczu przesiąkniętego przez parkiet. Jak informuje właściciel, eksmisja rodziny z tego mieszkania trwała sześć miesięcy. Straty materialne wyniosły 10 tys. dolarów. Dodatkowo właścicielowi odebrano szansę zarobienia kolejnych 15 tys. przez okres, w którym zmagał się z niepłacącymi lokatorami.Jego utraty wiary w ludzkość nie dało się wycenić.

