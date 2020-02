Koronawirus. Polacy próbowali wywieźć z Tajwanu 3946 maseczek ochronnych

Obywatele Polski do Tajwanu przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, by stamtąd udać się do Chin kontynentalnych. Na lotnisku Tajpej-Taiwan Taoyuan nie zdecydowali się jednak na oczekiwanie w strefie tranzytowej. Przeszli przez kontrolę imigracyjną, podczas której okazało się, że znacznie przekraczają wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa limity.

Obecnie z Tajwanu można wywieźć maksymalnie 250 maseczek chirurgicznych na osobę, Polacy mieli ich 3946. Z tej sumy pozwolono im zabrać jedynie 500, resztę musieli pozostawić na lotnisku. Urząd celny zapewnia, że odebrany podróżnym sprzęt medyczny zostanie rozdysponowany pomiędzy osoby uczestniczące w zwalczaniu szerzącego się wirusa SARS-CoV-2. Lokalne władze już 23 stycznia ograniczyły możliwości wywożenia maseczek bez posiadanego zezwolenia z ministerstwa gospodarki.

