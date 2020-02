„SE” donosi o koronawirusie w Polsce. Minister Szumowski: Nie ma potwierdzonego przypadku

Dziennikarze „Super Expressu” w swoich rewelacjach powołują się na nieoficjalne informacje z 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Tamtejsi lekarze mieli przekazać redakcji, że potwierdzili pierwszy przypadek wystąpienia koronawirusa w Polsce.

Nie wiadomo, jak do rewelacji „SE” ma się wypowiedź ministra Łukasza Szumowskiego, który w tej samej godzinie zapewniał, że żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w naszym kraju jeszcze nie ma. – Natomiast na pewno takie przypadki w ciągu najbliższego czasu będą. Przygotowujemy się na to – powtórzył po raz kolejny w ciągu ostatnich dni.

Do informacji na temat pacjenta z Krakowa z podejrzeniem koronawirusa dotarł też „Fakt”. – Trafił do nas mężczyzna, ma 33-lata, jego stan ogólny jest dobry. Nie ma on koronawirusa. Nie był we Włoszech, ani w Chinach, ani w innych miejscach, gdzie jest ognisko choroby. Nie miał też kontaktu z osobami, które przebywały w tych rejonach. Początkowo jego objawy mogły wyglądać na podejrzenie koronawirusa, ale przeprowadzono obszerny wywiad, który wykluczył te podejrzenia – przekazał dr Michał Sibor, rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

