Ich dziecko przyszło na świat 29 lutego. Poprzednio też wstrzelili się w tę datę

Dziecko urodzone 29 grudnia to rzadkość. Dwójka dzieci to już jak wygrana na loterii. Takiego zbiegu okoliczności doczekali się Lindsay i Dane Demchak. Ich syn Omri przyszedł na świat 29 lutego 2016 roku. Ich córka Scout pojawiła się 29 lutego 2020 roku. Nic dziwnego, że do szczęśliwych rodziców momentalnie ustawiła się kolejka dziennikarzy, z CNN na czele. – Gdzieś po cichu chciałem, żeby to się stało i zawsze żartowałem z żoną, że drugi raz też urodzi właśnie w ten dzień. Ale nigdy rzeczywiście nie wierzyłem, że to się znowu stanie – mówił.

Córka opisywanej tutaj pary na świat przyszła wcześniej niż przewidywali to lekarze. Faktycznie spodziewano się, że narodziny będą miały miejsce dopiero 4 marca. Kiedy podczas przygotowań do urodzin Omriego Lindsay poczuła ból, nadal nie wierzyła, że urodzi tego samego dnia.

Rodzina nie martwi się, że będzie musiała urządzać urodziny dla dwójki dzieci jednocześnie. Wymyślili rozwiązanie, które ma zadowolić i syna i córkę. Jego urodziny chcą organizować 28 lutego, a jej 1 marca. Z kolei co cztery lata rodzeństwo będzie mieć jedną wielką imprezę 29 lutego. – Miejmy nadzieję, że stanie się to tradycją, którą będą kontynuować w miarę lat i czymś, co będzie trzymać ich razem – mówił.

