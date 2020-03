Jared Leto nie wiedział o pandemii, bo ostatnie 12 dni medytował. „Wróciliśmy do zupełnie innego świata”

„Wow. 12 dni temu zacząłem milczącą medytację na pustkowiu. Byliśmy totalnie odcięci od świata. Bez telefonów, bez komunikacji itp. Nie mieliśmy pojęcia, co dzieje się poza ośrodkiem – napisał Jared Leto, amerykański aktor i wokalista zespołu 30 Seconds to Mars na swoim Twitterze.

Bo wyjściu z ośrodka w poniedziałek 16 marca Leto był zdumiony tym jak pandemia koronawirusa w zaledwie kilkanaście dni „zmieniła” świat.

„Wróciliśmy wczoraj do zupełnie innego świata. Takiego, który zmienił się na zawsze. To nie do pojęcia. Dostaję wiadomości od rodziny i przyjaciół z całego świata i dowiaduję się, co się dzieje”. – napisał. – „Mam nadzieję, że z wami i waszymi bliskimi wszystko ok. Przesyłam wszystkim pozytywną energię” – dodał.

Koronawirus w Stanach Zjednoczonych

Według informacji na wtorek 17 marca, w Stanach Zjednoczonych od początku epidemii potwierdzono 5,677 przypadków zakażenia koronawirusem. Od poprzedniego dnia przybyło 1014 zakażonych osób. Łącznie z powodu COVID-19 w USA zmarło do tej pory 96 osób.

