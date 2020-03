Popularne fake newsy o koronawirusie. Niektóre z nich są naprawdę absurdalne

W polskim internecie krąży całą masa fake newsów na temat koronawirusa i podjętych działań, które mają ułatwić walkę z zakażeniem. Niektóre z nich mogą wydawać się absurdalne, ale warto zdawać sobie sprawę z ich istnienia chociażby po to, żeby ostrzec przed nimi bliskich.

Rząd i inne instytucje walczą z fałszywymi informacjami i przypominają, żeby informacje o koronawirusie czerpać jedynie z wiarygodnych źródeł.

Poniżej zebraliśmy najpopularniejsze „fejki” krążące w polskiej sieci. Te które wymagają komentarza, dokładnie objaśniamy pod obrazkami.

Bill Gates NIE sfinansował koronawirusa

O finansowanie epidemii FAŁSZYWIE oskarża się również George Sorosa, Henry’ego Kissingera, Rotschildów i Rockefellerów



Zdjęcie przdstawia prognozy NASA dotyczące emisji dwutlenku siarki, NIE skalę kremacji



Policja NIE MIERZY temperatury ludziom na domowej kwarantannie



Częste picie wody NIE zwalcza koronawirusa

Eksperci zalecają, aby pamiętać o regularnym uzupełnianiu płynów, jednak picie wody, w żaden sposób nie chroni przed zakażeniem koronawirusem.



Koronawirus NIE JEST przykrywką do wprowadzenia sieci 5G

Po pierwsze nie stwierdzono żadnego kryzysu zdrowia publicznego ze względu na technologię 5G. Po drugie nie ma żadnej korelacji pomiedzy miejscami, w których wdrażana jest ta technologia, a epidemią.



W Polsce NIE ZABRAKNIE żywności



Oszuści podają się też za ministerstwo zdrowia



Granice województw NIE SĄ zamykane



Nie ma decyzji o zamykaniu Warszawy, ani innych miast



Wstrzymanie powietrza nie powie, czy mamy koronawirusa



Wiarygodnych testów na koronawirusa NIE DA SIĘ przeprowadzić z domu



Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości do klientów banków

Informacja o przekazaniu oszczędności do rezerw NBP jest nieprawdziwa



WOŚP NIE ODMÓWIŁA wsparcia walki z koronawirusem



Psy NIE SĄ masowo oddawane do eutanzji



To NIE JEST hiszpańska biolog

Na zdjęciu widzimy hiszpańską minister rolnictwa Isabel Garcíę Tejerin, a sama fotografia pochodzi z 2018 roku.



Wojsko NIE WYSZŁO na ulice miast

Wojsko jest używane jedynie do patroli na granicach i pomocy policji przy kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny



Alkohol NIE chroni przed wirusem

Jak podkreśla ministerstwo zdrowia, informacja że alkohol chroni przed wirusem to fake news

Fake newsy i dezinformacja a ludzkie zdrowie

Ekspert COVID-19, prof. Paul Hunter i dr Julii Brainard, obaj z Norwich Medical School UEA, postanowili przetestować efekt dzielenia się niebezpiecznie błędnymi informacjami na temat zdrowia ludzkiego podczas wybuchu choroby. Badacze skoncentrowali się na grypie, ospie małpiej i norowirusie w dwóch badaniach, ale twierdzą, że ich odkrycia mogą być również przydatne w radzeniu sobie z epidemią koronawirusa COVID-19.

Naukowcy stwierdzili, że zmniejszenie ilości szkodliwych porad rozpowszechnianych o zaledwie 10 procent – z 50 procent do 40 procent – zmniejszyło wpływ złej porady na temat skutków wybuchu choroby. Błędne informacje oznaczają, że zła rada może rozprzestrzeniać się bardzo szybko – i może zmieniać ludzkie zachowanie, aby podejmować większe ryzyko. Prostym przykładem jest działanie grup antyszczepionkowych.

„Niepokojące jest to, że ludzie częściej dzielą się złymi poradami w mediach społecznościowych niż dobrymi z zaufanych źródeł, takich jak NHS, Public Health England lub Światowa Organizacja Zdrowia” – mówią naukowcy.

