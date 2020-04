Pielęgniarz odmawia synowi uścisku z powodu koronawirusa. Poruszające nagranie trafiło do sieci

Na poruszającym nagraniu widzimy jak pracujący w Rijadzie pielęgniarz Naser Ali Al-Shahrani wraca do domu po szpitalnym dyżurze. Do mężczyzny podbiega z otwartymi ramionami syn Mohamed, który chce się do niego przytulić na pożegnanie.

Jednak ze względów bezpieczeństwa z powodu pandemii koronawirusa ojciec musi odmówić synowi takiej formy przywitania. Mówi „Nie, nie!”, pokazuje chłopcu gestem żeby się odsunął, a następnie pod wpływem silnych emocji przykuca i chowa twarz w dłoniach z powodu tego, ze nie może przytulić syna.

Pielęgniarz sam udostępnił nagranie w mediach społecznościowych wyrażając nadzieję, że może ono „dotknie serc ludzi, którzy nie przestrzegają zasad kwarantanny i innych podjętych środków ostrożności, takich jak unikanie uścisków dłoni”.

Koronawirus na świecie

Do tej pory na całym świecie potwierdzono ponad 722 tysiąće przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie z powodu powikłań po chorobie COVID-19 zmarło ponad 33 tysiąće osób. Są jednak i dobre wieści. Lekarzom udało się do tej pory wyleczyć 151 766 pacjentów, u których przeprowadzone testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny.

