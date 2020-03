Seryjny morderca znaleziony martwy w celi śmierci. Nie doczekał wykonania wyroku

Lonnie David Franklin Jr. przed ponad 20 lat zabijał kobiety w Los Angeles. Został skazany w 2016 r. za zabicie dziewięciu kobiet i nastolatki w latach 1985–2007. Uważa się, że mógł być odpowiedzialny za zabójstwo nawet 25 kobiet, jednak innych morderstw mu nie udowodniono.

Jako swoje ofiary Franklin wybierał zwykle młode, czarnoskóre kobiety, uzależnione od kokainy. Ofiary atakował, gwałcił, a następnie dusił lub zabijał strzałem w klatkę piersiową. Ze względu na niski status społeczny ofiar jego morderstwa na początku nie zostały nagłośnione. Policja nie informowała głośno o sprawie, a media się nią nie zainteresowały, co pozwoliło Franklinowi na kontynuowanie morderczej działalności.

Ostatecznie policja zatrzymała go w 2010 roku. By pozyskać dowody jego winy, jeden z policjantów przebrał się za kelnera i zabrał sztućce i naczynia na których pozostały ślady DNA podejrzanego wtedy mężczyzny. Po porównaniu DNA ze śladami znalezionymi na ciele ofiar potwierdzono, że „Ponurym Śpiochem” by właśnie Lonnie David Franklin Jr.

Śmierć w celi śmierci

W czerwcu 2016 roku mężczyzna został skazany na karę śmierci za popełnione zbrodnie. Od tamtej pory na wymierzenie kary czekał w celi śmierci w więzieniu stanowym o zaostrzonym rygorze w San Quentin.

W sobotę 28 marca 67-letni morderca został znaleziony martwy. „Franklin został znaleziony bez znaku życia w swojej pojedynczej celi 28 marca około 19:20. Udzielono mu pomocy medycznej i wezwano karetkę pogotowia. Franklin został uznany za zmarłego o 19:43” – napisały służby więzienne w oświadczeniu.

Na razie nie ustalono przyczyny śmierci. Wykaże ją sekcja zwłok. Na ciele Franklina nie znaleziono żadnych śladów obrażeń.

