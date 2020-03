Były prezydent Konga zmarł z powodu koronawirusa. Miał 81 lat

Jak poinformowała syn byłego prezydenta, Jacques Joachim Yhombi Opango zmarł w poniedziałek 30 marca w podparyskim szpitalu na COVID-19, chorobę spowodowaną koronawirusem. Yhombi Opango chorował na nieujawnioną chorobę już przed tym, zanim zaraził się wirusem. Informacja zostały potwierdzone później tego wieczoru przez telewizję publiczną Télé-Congo.

Stan zdrowia byłego prezydenta pogorszył się w ostatnim czasie, w wyniku czego musiał żyć z dala od Konga. Przebywał głównie we Francji.

Joachim Yhombi-Opango

Yhombi Opango był oficerem armii, który doszedł do władzy w 1977 roku po tym jak poprzedni prezydent Marien Ngouabi zginął w skrytobójczym ataku. Prezydent pełnił urząd przez niespełna dwa lata, do czasu kiedy został zmuszony do rezygnacji w lutym 1979. Po nim w Kongo przez wiele kolejnych lat rządził Denis Sassou Nguesso.

Oskarżony o udział w spisku przeciwko Sassou Nguesso, Yhombi Opango trafił do więzienia w latach 1987–1990. Został zwolniony tuż przed wprowadzeniem w tym kraju systemu wielopartyjnego. Założył partię Rajd na rzecz Demokracji i Rozwoju, ale przegrał w wyborach prezydenckich w 1992 roku. Yhombi Opango sprzymierzył się później z wybranym prezydentem Pascalem Lissoubą i został premierem w latach 1994-1996.

Kiedy w 1997 r. wybuchła wojna domowa w Kongo, Yhombi Opango uciekł na wygnanie we Francji. W końcu mógł wrócić do kraju w 2007 roku, ale z powodu problemów zdrowotnych wciąż wiele czasu spędzał we Francji.

