Impreza skończyła się wizytą strażaków. Musieli wyciągać konia z piwnicy

29 kwietnia o godzinie 17.22 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące konia, który wpadł do piwnicy w budynku mieszkalnym w Hłudnie w powiecie brzozowskim. Do tego niecodziennego zdarzenia zadysponowano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP z Brzozowa i Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie.

Pierwsza na miejsce zdarzenia dotarła jednostka OSP w Hłudnie, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia i potwierdziła prawdziwość zgłoszenia. Zwierzę z możliwymi obrażeniami leżało w niewielkiej, pozbawionej schodów piwnicy o wysokości zaledwie 1,4m. Koń wpadł tam przez mały otwór w żelbetowym stropie nad podpiwniczeniem, bezpośrednio pod przedpokojem w tym budynku.

Po dojeździe zastępów PSP z Brzozowa kierujący działaniem ratowniczym poprosił o dodatkowy sprzęt techniczny oraz o przyjazd weterynarza i przedstawicieli nadzoru budowlanego. Ze względu na zmrok teren działań został oświetlony, a rozpoczęte działania ratownicze w budynku wymusiły przemieszczenie mieszkańców do zastępczego lokalu zapewnionego przez obecnego na miejscu zdarzenia Wójta Gminy w Nozdrzcu.

KDR, po konsultacji z nadzorem budowlanym obecnym na miejscu działań podjął decyzję o powiększeniu istniejącego otworu w żelbetowym stropie piwnicy o grubości ok. 15 cm i wyciągnięciu zwierzęcia na zewnątrz. Na czas powiększania otworu lekarz weterynarii podał mu środki znieczulające, a ratownicy zabezpieczyli konia przykryciem. Na miejsce działań ratowniczych dojechał oficer operacyjny, a później p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie, którzy koordynowali rozpoczęte działania.

Do pomocy ratownikom zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z KM PSP w Krośnie. Strażacy przy pomocy pił do betonu i stali oraz młotów elektrycznych powiększyli istniejący otwór i przygotowali punkt mocowania dla wciągarki. Po dojeździe SGRW „Krosno” ratownicy wspólnie rozpoczęli podnoszenie uwięzionego konia, przy użyciu technik linowych. Zwierzę cały czas było pod kontrolą weterynarza. Dużym wysiłkiem strażaków, za pomocą pasów transportowych i wciągarki łańcuchowej wyciągnięto zwierzę z piwnicy, następnie poprzez przedsionek i drzwi wejściowe na zewnątrz. Koń nie doznał większych obrażeń i o własnych siłach został zaprowadzony do pobliskiej stajni właściciela.

Działania ratownicze trwały przeszło 8 godzin, a brało w nich udział 22 strażaków z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: KP PSP Brzozów, KM PSP Krosno i OSP Hłudno.

Jak dowiedzieli się dziennikarze „Faktu”, zwierzę zostało wprowadzone do mieszkania przez właściciela, który chciał w ten sposób zabawić swoich gości. Po wyciągnięciu z piwnicy, klacz odebrano właścicielom i przekazano pod tymczasową opiekę Czesława Skubisza. Mężczyzna przyznał, że to piękny, lecz zaniedbany koń. Jak mówił: „same żebra, zapewne dawno nie widział świeżej trawy”.

