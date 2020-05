Jeśli kwarantanna, to tylko z kotem. Nie trzeba nigdzie wychodzić, zwierzę nie stresuje się niespodziewaną nadobecnością właściciela, a przede wszystkim pozwala nam w nieskończoność podziwiać swoją grację. Chcecie więcej? To wsadźcie swojego ulubieńca do własnoręcznie zbudowanego czołgu.

Po dwóch miesiącach samoizolacji większość z nas zgromadziła już pewnie spory zapas kartonów, w których sklepy online wysyłały nam „najpotrzebniejsze” rzeczy. Największym pożytkiem z tych zakupów najprawdopodobniej były właśnie owe opakowania, którymi mogły bawić się nasze koty. Ewentualnie także młodsze psy – staramy się nikogo nie dyskryminować. Teraz wymyślono sposób, by kartonami mogli pobawić się także ludzie. Na Instagramie powstał hasztag #cattank, gdzie zamieszczane są zdjęcia przedstawiające idealne połączenie: koty, kartony i ludzką kreatywność. Zasady zabawy są proste: budujemy opancerzony pojazd z lufą, wsadzamy do środka naszego milusińskiego, pstrykamy fotkę i wrzucamy w sieć. Później czekamy na lajki, serduszka i internetową sławę. Zobaczcie przykłady w naszej galerii i do dzieła! Czytaj także:

Koty w czołgach, czyli nowy pomysł na nudę pandemicznej izolacji Galeria: