Ksiądz oskarżony o znęcanie się nad uczniami. Grozi mu do 8 lat więzienia

Akt oskarżenia sformułowała Prokuratura Rejonowa w Parczewie. Został on skierowany do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, co potwierdziła w rozmowie z mediami rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Oskarżonym jest 46-letni ksiądz, który nie przyznaje się do winy.

Do zarzucanych duchownemu czynów miało dojść w ubiegłym roku w szkole podstawowej w powiecie parczewskim. Według aktu oskarżenia jeden z uczniów miał być poniżany, bity po rękach plastikowym przedmiotem i obrażany słownie. Inny z kolei miał zostać trafiony rzuconym przez księdza podręcznikiem.

Pierwsze z dzieci trafiło w końcu do szpitala. Lekarze nie mogli ustalić źródła bólu, dlatego z uczniem musiał rozmawiać psycholog. To on dowiedział się, że dziecko mogło paść ofiarą przemocy ze strony nauczającego w szkole księdza. Prokuratura została powiadomiona o tym fakcie przez władze szpitala.

Po przedstawieniu zarzutów w czerwcu 2019 roku sąd nie zdecydował się na umieszczenie duchownego w areszcie. Zakazał mu jednak kontaktowania się z pokrzywdzonym uczniem oraz zabronił prowadzenia zajęć szkolnych. Za zarzucane mężczyźnie czyny grozi kara do 8 lat więzienia.

