Atak rekina w Kalifornii. Nie żyje 26-letni surfer

Do zdarzenia zgłoszonego przez Santa Cruz County Sheriff's Department doszło na terenie Manresa State Beach (dokładnie na Sand Dollar Beach) około 1:30 po południu w sobotę. Atak nastąpił w odległości około 100 metrów od brzegu. Śmierć mężczyzny stwierdzono na miejscu, powiadomiono też jego bliskich o zdarzeniu. Gatunek rekina nie był znany.

Zgodnie z protokołami California Department of Parks and Recreation, zamknięto akwen wodny w odległości mili morskiej od miejsca zdarzenia. Zakaz pływania w tej okolicy potrwa przez pięć najbliższych dni i i nie zostanie zdjęty do czwartku 14 maja. Na plaży rozstawiono znaki ostrzegające przed rekinami. Tablice stanęły przy wszystkich wejściach oraz w odległości 1,5 kilometra na północ i południe od miejsca tragicznej śmierci mężczyzny.

Poza wyjątkami dla sportowców, Manresa State Beach jest zamknięta od 11 do 17 każdego dnia. Poza tymi godzinami mogą z niej korzystać tylko lokalnie mieszkańcy, udający się na spacery bądź rowerowe przejażdżki. Muszą jednak zachować dystans 2 metrów od innych osób.

