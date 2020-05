Nie żyje Andrzej Bizoń. Pięć dni przed śmiercią stracił wzrok, nie miał renty

Andrzej Bizoń chorował na ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Zdiagnozowany został niemal 10 lat temu, a przez ostatnie 7 leżał przykuty do łóżka. Środki na rehabilitację i leki musiał zdobywać poprzez zbiórki internetowe, ponieważ nie przysługiwała mu renta. Jako aktor i model nie odprowadzał składek na ZUS. „Mam 80 000 pln zaległych zobowiązań alimentacyjnych, których ze względu na mój stan zdrowia, nie mogłem spłacać. Dodatkowo chciałbym prosić o wsparcie na leczenie oraz rehabilitację, a także na życie” – wyjaśniał w opisie zbiórki na Siepomaga.pl. Syn Bizonia zrezygnował z czasem z roszczeń i całość środków przekazywana była na leczenie mężczyzny.

Niedawne apele o pomoc dla aktora poruszyły m.in. Maję Plich, żonę Krzysztofa Rutkowskiego. "Andrzej dziś stracił całkowicie wzrok. Potrzebuje naszej pomocy! Lata temu był na pierwszych stronach gazet, na szklanym ekranie, w towarzystwie »gwiazd«. Dziś w rodzinnym domu wśród najbliższych mu osób bez środków do życia. Chciałoby się zapytać – gdzie są wszyscy moi przyjaciele?" – pisała na Instagramie.

Informację o śmierci Andrzeja Bizonia przekazał na Facebooku jego przyjaciel, Mariusz Połeć. „W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem – Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających” – napisał Połeć.

Kim był Andrzej Bizoń?

Andrzej Bizoń występował w serialach takich jak „Na Wspólnej” czy „Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście”, a w 2000 roku zwyciężył w finale wyborów Mister Poland. Przez pół roku pracował jako model w Mediolanie, współpracował także z jedną z agencji w Niemczech. Brał udział w reality show „Dwa światy” emitowanym na antenie Polsatu oraz w programie „SeXtet”.

