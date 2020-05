Zdjęcia sześcioraczków z Krakowa podbijają Instagrama. Dzieci właśnie kończą roczek

U kogo majówka na dywanie? ?



Kochani z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju, nadziei



Jak pewnie większość z Was my również zostajemy w domu



Jakie smaczne te literki...



Lubię patrzeć jak starszak próbuje zabawić rodzeństwo



Życzymy wszystkim spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia ❤️



Kto dzisiaj kibicuje?



Misiaki w komplecie ?????? I to wystarczy ❤️



Jeszcze w piątkę ? Powrót do domu każdego z naszych dzieciaczków to ogromne szczęście



Dokładnie rok temu o godzinie 10.08 na świecie pojawił się Filip- pierwszy z sześcioraczków

„Dokładnie rok temu o godzinie 10.08 na świecie pojawił się Filip - pierwszy z sześcioraczków. Później co minute na świat przyszły Zosia, Tymon, Nela, Kaja i... kiedy myślałam, że wszystkie dzieciaki są już w inkubatorach, okazało się, że jest z nami jeszcze Malwina — nasza niespodzianka” - możemy przeczytać na profilu na Instagramie, utworzonym przez rodziców dzieci.

Przyjście na świat takiej grupy na raz, to zawsze wielkie wydarzenie. Według statystyk, podobne przypadki zdarzają się raz na 4,7 miliarda ciąż. Powoduje to oczywiście, że poród jest znacznie bardziej ryzykowny od standardowego. Tym razem szczęśliwie krakowskim lekarzom udało się uratować wszystkie dzieci. Dumni rodzice z okazji urodzin swoich pociech złożyli im życzenia „zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia” oraz by kolejny rok był dla nich równie łaskawy, jak ten poprzedni. Pozostaje nam tylko przyłączyć się do życzeń!

Czytaj także:

Ratują młode foki, wypuszczają dorosłe. Po drodze robią zdjęcia, które trafiają do sieciCzytaj także:

Te zwierzęta zajęły właścicielom ich ulubione miejsca do spania. Mamy dowody