„Alarm” TVP Info nagłaśnia „romans” nauczycielki z 14-letnim uczniem. Zarzuca pobłażliwość

W programie „Alarm” TVP Info przedstawiono nielegalny związek 33-letniej nauczycielki angielskiego i 14-letniego chłopaka. Wszystko miało rozgrywać się w miejscowości Kuzie na Podlasiu. Mimo iż sprawa wyszła na jaw, dyrekcja nie zdecydowała się na dyscyplinarne zwolnienie nauczycielki. Reporterzy TVP oceniają, że także sąd pobłażliwie potraktował sprawę i mimo zarzutu pedofilii nie zdecydował się na umieszczenie kobiety w areszcie.

Autorem materiału jest Piotr Sułek, który sytuację z Kuzi zestawia ze zdjęciami prezydenta Francji Emmanuela Macrona i jego starszej małżonki. Podkreśla, że nauczycielka chłopca jest jednocześnie matką trójki dzieci. Z wypowiedzi mieszkańców dowiadujemy się z kolei, że sprawa wyszła na jaw, kiedy 14-latek nie wracał przez kilka dni do domu. Odnaleziono go u oskarżonej kobiety. W materiale znalazły się też wypowiedzi psycholog, która stwierdziła, że chłopak mógł być uczony zachowań seksualnych nieadekwatnych do jego wieku. Oprócz tego puszczono wypowiedź kobiety, która w młodości była molestowana przez swojego nauczyciela.

Cały program można obejrzeć w internecie.

