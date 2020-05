We wrześniu ukradziono mu psa. Gdy zobaczył ogłoszenie, nie mógł uwierzyć

Missy, 8-letnia suczka rasy akita, została ukradziona we wrześniu 2019 sprzed domu w Liverpoolu. Jej właściciele szukali czworonoga, ale było to utrudnione, ponieważ Missy nie była zaczipowana. Po kilku miesiącach rodzina zaczęła myśleć o adoptowanie nowego psa. Ponieważ Delon nie chciał brać szczeniaka, zaczął przeglądać ogłoszenia schronisk dla zwierząt.

Gdy zobaczył jedno ze zdjęć, zmroziło go. – Nie mogłem w to uwierzyć – komentował mężczyzna. – Odświeżałem stronę trzy razy, powiększałem zdjęcie, a ona nadal tam była. Zacząłem to weryfikować, bo nie mogłem uwierzyć, że udało się ją znaleźć – opowiadał wzruszony właściciel. Mężczyzna skontaktował się ze schroniskiem i dzięki wolontariuszom dowiedział się, co działo się z jego psem.

Okazało się, że Missy kilka miesięcy po porwaniu trafiła do schroniska. Znaleziono ją przywiązaną do słupka przy myjni samochodowej. Z powrotu zwierzęcia do domu ucieszył się szczególnie 8-letni syn Delona. – Moment, gdy mu o tym powiedziałem – nigdy tego nie zapomnę – przyznał mężczyzna. – Oni razem dorastali. Missy co noc spała przy łóżku Bradleya. Są najlepszymi przyjaciółmi – opowiadał. Opiekunowie zwierzęcia ze schroniska ostrzegali, że akita może potrzebować trochę czasu, by się ponownie zaadaptować, bo ma traumę po porwaniu. Okazało się jednak, że zwierzę już od pierwszych chwil rozpoznało Bradleya. Jak twierdzi ojciec 8-latka, pies i jego syn znów są nierozłączni.