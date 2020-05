Śmierć na komisariacie w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura zbada sprawę

Do izby zatrzymań pijany mężczyzna trafił w niedzielę 24 maja. Zanim do tego doszło, policjanci przywieźli go jeszcze do szpitala, gdzie lekarz po zbadaniu 71-latka wydał zaświadczenie o braku przeciwwskazań do osadzenia mężczyzny. Po pewnym czasie, około godziny 19, jeden z policjantów zauważył jednak, że zatrzymany mężczyzna się nie porusza.

Jak przekazała rzecznik prasowa ostrowskiej policji sierż. sztab. Małgorzata Michaś, po sprawdzeniu oddechu i pulsu zatrzymanego, policjant podjął akcję resuscytacyjną. Zawiadomiono też pogotowie. 71-latka nie udało się jednak uratować. Lekarz przybyły na miejsce stwierdził zgon mężczyzny z przyczyn naturalnych, związanych z jego problemami zdrowotnymi.

Ciało zmarłego zabezpieczono. Zostanie dokładnie zbadane podczas sekcji zwłok. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim już wszczęła śledztwo, mające wyjaśnić okoliczności śmierci zatrzymanego.

