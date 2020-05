Dziennikarz pokazał wiadomość od Jakimowicza. „Spotkamy się fajo to ci wytłumaczę parę spraw”

„Dziś mówiłem o hejcie,a po komentarzu na FB dotyczącym planowanej rozmowy w TVP byłego antyterrorysty z tym „aktorem” na temat łapania bandytów - dostałem takie zaproszenie od tego artysty-purysty. Waham się”... – napisał na Facebooku Sławomir Matczak, były wieloletni dziennikarz TVP i TVP Info dołączając zrzut ekranu z wiadomością, którą wygląda jakby rzeczywiście została wysłana z facebookowego profilu Jarosława Jakimowicza.

„Posłuchaj podstarzały frajerze, masz coś do mnie to weź numer do Maćka i się spotkamy fajo i impotencie to ci wytłumacze parę spraw. Jesteś gotów parówo to czekam kiedy chcesz” – czytamy w wiadomości. „Tylko bez psiarni, żebyś się nie skarżył, bo z ryja na konfidenta wyglądasz” – dodał jej autor.

Zrzut ekranu Matczak opublikował również na Twitterze. „Tak to o mnie i do mnie” – podkreśla dziennikarz w opublikowanym tam wpisie.

W ostatnim czasie Jarosław Jakimowicz jest często zapraszany do TVP jako ekspert. Aktor znany głównie z roli w filmie „Młode Wilki” szczególnie zasłynął z wypowiedzi z początku listopada 2019 roku, w której emocjonalnie dziękował Antoniemu Macierewiczowi za „50 lat walki o niepodległość”. Kilkanaście dni później po raz pierwszy poprowadził „Pytanie na śniadanie extra”.