Z mini zoo w Jantarze uciekła zebra. Zbiegła do pobliskiego lasu

„To, że klimat się ociepla to już wszyscy wiemy, ale żeby aż tak szybko?! Dziś rano w leśnictwie Jantar pojawił się nowy gatunek! Tak to zebra!” - pisali w żartach pracownicy Lasów Państwowych, prowadzący profil facebookowy Nadleśnictwa Elbląg. Zwierzę uciekło z mini zoo w Jantarze i błąkało się po lasach Mierzei Wiślanej. W komunikacie dotyczącym tej sprawy podkreślono, że ani zwierzę, ani żaden człowiek nie ucierpiał. Do wpisu dołączono też piękne zdjęcia egzotycznego stworzenia na tle polskiej przyrody. Sami zobaczcie:

