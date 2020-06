Co oznacza LGBT, LGBTQ, LGBTI czy LGBT+? Wyjaśniamy

Co oznacza LGBT i szersze warianty LGBTQ i LGBTI? To terminy, które odnoszą się do osób identyfikujących się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer, interpłciowe oraz takie, które nie są pewne swojej tożsamości seksualnej. Poniżej wyjaśniamy wszystkie terminy, które mogą być dla wielu osób niezrozumiałe.

Termin LGBT (z ang. lesbian, gay, bisexual, transgender) powstał w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, jednak do powszechnego obiegu wszedł dopiero w latach 90. Istnieją różne skrótowce rozwijające ten podstawowy termin, jak LGBTQ – obejmujący osoby, które identyfikują się jako queer lub nie są pewne swojej tożsamości seksualnej (questioning) czy LGBTI – osoby interpłciowe. Akronimy te są niekiedy łączone, tworząc jeden wspólny – LGBTIQ lub LGBT+ – by objąć spektrum seksualności i tożsamości płciowych. Osoby queer nie chcą określać swojej orientacji i tożsamości takimi słowami jak heter, gej, lesbijka, osoba biseksualna czy transpłciowa. Nie czują, że słowa te dobrze je opisują lub nie chcą dzielić w ten sposób ludzi. LGBT+ obejmuje: Gejów – mężczyzn, którzy zakochują się w innych mężczyznach.

Lesbijki – kobiety, które zakochują się w innych kobietach.

Osoby interpłciowe, czyli te, które urodziły się jednocześnie z męskimi oraz żeńskimi cechami fizycznymi. O ich płci decyduje najczęściej rodzina lub lekarze. W takiej sytuacji po urodzeniu przeprowadza się operację u takiej osoby, aby została ona dziewczynką lub chłopcem. Kiedy osoba interpłciowa dorasta, okazuje się, że była to pomyłka.

Osoby transpłciowe to osoby, które czują, że ich płeć jest inna, niż ta przypisana im przy urodzeniu.

Osoby biseksualne to osoby, które zakochują się i w mężczyznach i w kobietach. Orientacja seksualna a tożsamość płciowa Orientacja seksualna (opisująca to, w kim się zakochujesz i kto ci się podoba – heteroseksualizm, homoseksualizm, biseksualizm) i tożsamość płciowa (opisująca, to, z jaką płcią się identyfikujesz) to dwie różne i niezależne od siebie rzeczy. Jak podkreśla Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza – można być osobą trans (chcieć uzgodnić płeć) i hetero (kochać osoby innej płci, niż własna). Można też być osobą homoseksualną (kochać osoby tej samej płci) i cispłciową (czuć się dobrze z płcią przypisaną przy urodzeniu).