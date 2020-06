Wpadka ministra. Dziękował znanemu piłkarzowi i pomylił jego imię. Za błąd obwinia… „Harry’ego Pottera”

We wtorek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zatwierdził pomysł zapewnienia na wakacje darmowych posiłków wszystkim dzieciom, które kwalifikują się do takiej pomocy w ciągu roku szkolnego. Pierwotnie brytyjski rząd chciał na okres wakacji znieść przyznawane dzieciom bony żywnościowe, ale interwencja Marcusa Rashforda zmieniła te plany.

Brytyjski piłkarz przyczynił się do pozostawienia bonów żywnościowych dla dzieci na okres wakacji publikując w poniedziałek list otwarty do parlamentarzystów. Opisał w nim, że sam jako dziecko poznał czym jest bieda. „Historia mojego dzieciństwa jest dobrze znana wielu rodzinom w Anglii. Mama pracowała na etacie za najniższą krajową, by na stole było jedzenie” – pisał w liście napastnik Manchesteru United.

List poparło wiele osób i ostatecznie wpłynął on na zmianę stanowiska rządu. Program ma kosztować około 120 milionów funtów.

Wpadka brytyjskiego ministra

Za aktywne działanie w sprawie posiłków dla ubogich dzieci piłkarzowi podziękował minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock. Jednak pomylił się i w porannym wywiadzie nazwał napastnika Manchesteru United „Danielem Rashfordem”.

Za swoją wpadkę szybko przeprosił tłumacząc ją skojarzeniem z Harrym Potterem. W filmowej adaptacji sagi o nastoletni czarodzieju główną role gra Daniel Radcliffe. – Mój siedmioletni syn słucha Harry'ego Pottera i czyta Harry'ego z zapałem, w tym także o 5.30 dziś rano, kiedy wstałem, aby zrobić poranną rundę w mediach – stwierdził minister w wywiadzie dla stacji radiowej LBC Zasugerował tez, że błąd mógł wynikać z tego skojarzenia oraz z wczesnej pory. – Wszyscy czasami popełniamy błędy. Przepraszam Marcusa za to – dodał.

Sam piłkarz skomentował sprawę na Twitterze, żartując. „Przez ostatnie kilka dni nazywano mnie znacznie gorzej” – napisał dodając do swojej wypowiedzi emotikonę oznaczającą uśmiech.