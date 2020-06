Ukradł puszkę z pieniędzmi z kościoła w Puławach. Wpadł, bo natknął się na komendanta policji

Zgłoszenie o kradzieży puszki z pieniędzmi z kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach wpłynęło do puławskiej komendy we wtorek 23 czerwca. Policjanci zabezpieczyli monitoring ze świątyni, na którym widać mężczyznę przygotowującego się do kradzieży, a następnie wynoszącego stojak na prasę, do którego przytwierdzona była puszka z pieniędzmi. Z zapisem monitoringu zapoznał się m.in Komendant Powiatowy Policji w Puławach podinsp. Rafał Skoczylas, zlecający funkcjonariuszom zadania w tej sprawie.

W środę 24 czerwca przed południem komendant, wracając do jednostki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie honorowo oddał krew, zauważył na ulicy mężczyznę odpowiadającego wizerunkowi sprawcy kradzieży. Natychmiast nawiązał rozmowę z mężczyzną, już po chwili upewniając się, że ma do czynienia z osobą z nagrania. 28-latek z powiatu ryckiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W toku dalszych czynności policjanci odnaleźli zniszczony stojak oraz uszkodzoną puszkę, z której sprawca po zerwaniu kłódki wyjął pieniądze. Obecnie śledczy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, a zatrzymany mężczyzna jeszcze w czwartek 25 czerwca usłyszał zarzuty. Ze względu na przestępstwa dokonane w przeszłości, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.