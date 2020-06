„Z Brigitte przygarnęliśmy Nemo w 2017 roku”. Emmanuel Marcon pokazał zdjęcia

„Z Brigitte przygarnęliśmy Nemo w sierpniu 2017 roku” – napisał na Twitterze Emmanuel Macron. Prezydent Francji zamieścił kilka zdjęć swojego pupila, który w ciągu trzech lat pobytu w Pałacu Elizejskim zdążył zdobyć sporą popularność. Polityk zwrócił się do Francuzów, by szli w jego ślady i adoptowali psy.

Prezydent Francji pod koniec sierpnia 2017 roku adoptował dwuletniego wówczas psa, który mieszkał w schronisku Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Nemo to mieszaniec labradora i gryfona. Kiedy prezydent ujawnił, jak wabi się jego nowy przyjaciel, dziennikarze dopytywali się, skąd taki, a nie inny wybór imienia dla czworonoga. Francuski przywódca przyznał, że darzy szczególnym sentymentem powieść Juliusza Verne'a „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi” , dlatego też postanowił nazwać psa na cześć słynnego kapitana Nemo.

Wpadka Nemo

O Nemo było głośno w 2017 roku za sprawą zabawnej wpadki, którą zafundował swojemu nowemu właścicielowi. Do incydentu doszło w trakcie spotkania prezydenta z przedstawicielami rządu. Labrador w pewnym momencie podszedł po prostu do kominka, podniósł nogę i zrobił to, co psy zwykły robić w podobnych okolicznościach.

– Zastanawiałem się, co to za dźwięk – skomentował ze śmiechem siedzący tyłem do całego zajścia wiceminister ekologii Brune Poirson. – Czy to często się zdarza? – dopytywała wiceminister Julien Denormandie zawstydzonego prezydenta Francji. Emmanuel Macron usiłował znieść sytuację z godnością i kontynuować spotkanie. – Wywołaliście u mojego psa niecodzienne zachowanie – skomentował jedynie ze śmiechem.

Prezydenckie psy

Po II wojnie światowej każdy z francuskich prezydentów miał psa, który mieszkał w Pałacu Elizejskim. Francuscy przywódcy najczęściej wybierali właśnie labradory. Poprzedni prezydent, Francois Hollande również wybrał psa tej rasy. Suczkę Philae otrzymał w prezencie od francuskich kombatantów w 2014 roku. Po zakończeniu kadencji, Hollande zabrał psa ze sobą.