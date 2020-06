Memy z tymi dwoma psami przez pewien czas były wszędzie. Najlepsze przypominamy jeszcze raz

Galeria:

Według portalu Know Your Meme, obrazki z dwoma popularnymi żółtymi pieskami po raz pierwszy pojawiły się na początku lutego na Facebooku. Największą popularność zdobyły jednak dopiero w maju na Reddicie. Przypominają inny znany format – Virgin vs. Chad, są jednak znacznie bardziej zrozumiałem dla szerszego grona odbiorców.

Memy z dwoma piesełami najczęściej zderzają ze sobą przeszłość i teraźniejszość. Zwykle czasy minione reprezentuje ten silniejszy z piesków. Współczesność przedstawia zapłakany, przewrażliwiony i nieodporny na trudy życia szczeniak. Choć z samym spojrzeniem na rzeczywistość można się nie zgadzać, a memy – jak to memy – zwykle są mocno przesadzone, to jednak trudno odmówić im uroku i humoru. Sprawdźcie zresztą sami, a przykłady, które pominęliśmy, podsyłajcie na naszym Facebooku.

