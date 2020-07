Podczas spływu tratwą wyłowił z wody kojota. Z uratowanym szczeniakiem płynął przez 10 dni

Wielodniowy rafting kanadyjskimi rzekami to marzenie niejednego fana dzikiej przyrody i survivalu. Dla Justina, który nie zdradził mediom swojego nazwiska, było to jednak za mało. Kiedy podczas wędkowania usłyszał głośne piski, a jakiś czas później zauważył wystający z rzeki pyszczek zwierzęcia, ciekawość pchnęła go prosto w wodę. Dosłownie, ponieważ nachylający się nad taflą podróżnik stracił równowagę i zanurzył się w lodowatej wodzie. Kiedy jednak wdrapał się z powrotem na tratwę, trzymał w ręku nowego towarzysz podróży.

Początkowo młody kojot nie dawał oznak życia. Przeszkolony z pierwszej pomocy mężczyzna zastosował jednak manewr Heimlicha. Naciskał na przeponę szczeniaka, dzięki czemu zwierzę po chwili zaczęło wykrztuszać z siebie wodę, a potem oddychać. Następnie Justin rozpalił na brzegu ognisko, by ogrzać siebie i YipYipa, jak nazwał odratowanego przyjaciela. Mężczyzna zaopiekował się kojotem jak tylko najlepiej umiał: karmił go, przytulał i pozwalał spać w swoim plecaku. Po 10 dniach podróży skontaktował się z aktywistami i oddał szczenię pod pieczę profesjonalistów. Niestety, podczas podróży nie udało się uratować zamokniętego aparatu. Dołączone przez Wildlife Rehabilitation Society of Saskatchewan zdjęcia są więc jedynymi, na których możemy zobaczyć YipYipa.