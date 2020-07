Oświadczenie ws. tragedii na Darze Młodzieży. „Ze smutkiem i bólem informujemy o samobójczej śmierci ucznia”

„Ze smutkiem i bólem informujemy o samobójczej śmierci ucznia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie podczas odbywania praktyki morskiej na Darze Młodzieży” – czytamy w oświadczeniu. Uczelnia poinformowała, że dochodzenie w sprawie śmierci prowadzą policja i prokuratura, Komisja ds. Badania Wypadków Morskich, a także Armatorski Zespół Awaryjny. Przypomniano też, że feralny rejs rozpoczął się 14 lipca, a powinien zakończyć 12 sierpnia.

„Na wyraźną prośbę rodziny, unikamy spekulacji na temat stanu zdrowia psychicznego ucznia i okoliczności Jego śmierci. Otoczyliśmy opieką psychologiczną młodzież odbywającą praktykę oraz załogę rejsu szkoleniowego. Od wczoraj na statku są psychologowie, ksiądz, wychowawczyni i dyrektorka szczecińskiego Centrum” – przekazano.

Jak przekazała, uczelnia, do czasu zakończenia czynności śledczych statek pozostanie na nabrzeżu. Uczniowie zdecydowani na kontynuację praktyki mogą pozostać na statku. Ci, którzy wolą powrót do domu, 21 lipca wrócą do Szczecina i odbędą praktykę w innym terminie. „Rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia i deklarujemy jak najszersze wsparcie” – podkreśla na koniec oświadczenia Uniwersytet Morski w Gdyni.

Czytaj także:

Turyści dali „popis” nad Morskim Okiem. „Zauważyłam, że odpalili race i robią sobie zdjęcia”Czytaj także:

Będą uczyć disco polo. Klasa o profilu estradowym już pełna, szkoła w Michałowie ogłasza sukces