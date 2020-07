Policja ostrzega przed „strasznym Goofym”: Niebezpieczna „gra” może prowadzić do samobójstwa dzieci

Na WhatsAppie, Instagramie oraz TikToku pojawiła się kolejna niebezpieczna „gra” skierowana do dzieci, przed którą ostrzega niemiecka policja z Brandenburgii. Zjawisko przypomina zadania „niebieskiego wieloryba” czy „wyzwanie lalki Momo”. Wiadomości zachęcające dzieci do niebezpiecznych zachowań ma tym razem wysyłać Jonathan Galindo, którego zdjęcia przypominają niezniekształconą wersję postaci z popularnej bajki Disneya. Na portalach społecznościowych pojawiło się wiele kont naśladujących tę postać.

„Osoba, która nazywa się Jonathan Galindo i wykorzystuje zmieniony obraz postaci z bajki Disneya - Goofy'ego, prowadzi obecnie swoją akcję poprzez WhatsApp, Instagram i Tiktok” – czytamy w policyjnym komunikacie. "Straszny Goofy zachęca dzieci i młodzież do niebezpiecznych gier, wzywa dzieci i młodzież do wykonywania różnych zadań, które zaczynają się dość banalnie i nieszkodliwie, ale na końcu mogą prowadzić do samobójstwa gracza” – dodaje policja.

Eksperci przestrzegają przed grą i zwracają rodzicom uwagę, ze powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat niebezpieczeństw w sieci. Radzą blokować usuwać wiadomości z nieznanych profili i ich blokowanie.

Kim jest Jonathan Galindo?

Trudno powiedzieć na ile prowadzona w internecie akcja jest rodzajem niebezpiecznego żartu, czy też trollingu, a na ile celowym działaniem konkretnych osób mającym doprowadzić do samookaleczenia się dzieci. Nie wiadomo też do końca skąd pochodzi zdjęcie przedstawiające strasznego Goofy’egy”. Jednak internauta o nicku „Dusky Sam”, który zajmuje się tworzeniem strojów i cosplayem twierdzi, że to jego zdjęcia sprzed lat, które ktoś wykorzystuje bez jego wiedzy i zgody.

„ To szaleństwo Jonathana Galindo wydaje się terroryzować wielu młodych podatnych na wpływy ludzi. Zdjęcia i filmy są moje z lat 2012-2013. Powstały dla mojej własnej rozrywki, a nie dla jakiegoś współczesnego poszukiwacza mocnych wrażeń, który chce straszyć i zastraszać ludzi ” – napisał Dusky Sam na swoim Twitterze. „ Jeśli otrzymasz wiadomość od kogoś rozpoczynającego jakąś grę, nie angażuj się. Nie wpuszczaj ich do swojego życia. Ten świat ma wystarczająco dużo prawdziwych problemów, a cierpienie lub umieranie dla czyjejś taniej przyjemności nie powinno być jednym z nich ” – przestrzega.

