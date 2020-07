Na sobie, przytulone i w rzędzie. Te koty śpią naprawdę w nietypowych pozycjach!

Są tutaj wielbiciele kotów? Jeśli tak, to z pewnością wiecie, że dla tych zwierząt każde miejsce jest dobre na ucięcie sobie drzemki. Kartonowe pudełko, szorstka wycieraczka, a może twarda półka w szafie? Zimne płytki podłogowe, niestabilne konstrukcje, a nawet wąski kaloryfer… Mruczące czworonogi wypoczną naprawdę wszędzie. Co więcej, potrafią spać w bardzo nietypowych pozycjach. Potrzebujecie dowodów? Media społecznościowe zalewa fala zdjęć, które publikują właściciele kotów. Widać na nich zwierzaki, które zasypiają w konfiguracjach, o których z trudem można powiedzieć, że wyglądają na wygodne.

Zachęcamy Was do obejrzenia galerii, w której zebraliśmy fotografie z najciekawszymi zdjęciami. Podejrzewamy, że kilka kocich konfiguracji może Was zaskoczyć! Jedno jest pewne – niektóre z fotografii wywołają uśmiech na Waszych twarzach. A miłośnicy kotów z pewnością kilka razy ze zrozumieniem pokiwają głowami.

