Były działacz PiS zabił nożem żonę. Dlaczego sąd umorzył postępowanie?

Sąd okręgowy w Gdańsku umorzył postępowanie wobec Dariusza S., który w lutym 2019 roku śmiertelnie ugodził nożem swoją żonę. Jak informuje Wirtualna Polska sąd ustalił, że w chwili popełniania zabójstwa mężczyzna miał całkowicie zniesioną poczytalność.

Sąd zdecydował o odizolowaniu mężczyzny od społeczeństwa i umieszczeniu go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jak informuje wp.pl powołując się na informacje z prokuratury, swoją decyzję sąd oparł na opiniach sporządzonych przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa oraz obszernym materiale dowodowym zgromadzonym w śledztwie. Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

„ Z zebranych dowodów wynika, że Dariusz S. zdradzał objawy choroby psychicznej na długo przed popełnieniem zbrodni: opowiadał o spotykających go rzekomo nawiedzeniach, ostrzegał sąsiadów przed radioaktywnym śniegiem, wykazywał nadpobudliwość ” – wynika z oświadczenia Prokuratury Krajowej, które cytuje Wirtualna Polska. „ Okoliczności te zostały ustalone między innymi na podstawie zeznań kilku świadków, w tym sąsiadów i kolegów z pracy. Podejrzany nigdy nie podjął leczenia psychiatrycznego ” – dodano.

Tragiczne wydarzenia w Gdańsku

Zgodnie z ustaleniami śledczych, w lutym 2019 roku w Gdyni, Dariusz S. zadał swojej żonie Marzenie S. dwa ciosy nożem. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok, biegli stwierdzili, że przyczyną śmierci Marzeny S. było przecięcie tętnicy płucnej i wykrwawienie. Jak podaje Wirtualna Polska, po zdarzeniu Dariusz S. wszedł na dach i spadł z niego, prawdopodobnie chcąc popełnić samobójstwo. Przeżył i z licznymi obrażeniami trafił do szpitala.

– Dariuszowi S. zostały przedstawione zarzuty: zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Są one objęte karą od 8 lat pozbawienia wolności do kary dożywocia – informował wówczas Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z Wirtualną Polską. Dariusz S. trafił wtedy do aresztu, w którym przebywa do dziś.

Polityczna działalność Dariusza S.

Wirtualna Polska informuje, że w 2014 roku Dariusz S. startował w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Nie zdobył mandatu w sopockiej radzie. W 2016 roku został członkiem rady nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie. To stanowisko obejmował przez kilka miesięcy.

