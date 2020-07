16 ratowników znosiło suczkę rasy bernardyn z najwyższej góry Anglii. „Role się odwróciły”

Aż 16 ratowników uczestniczyło w akcji sprowadzenia ze szczytu Scafell Pike (978 metrów nad poziomem morza) psa o pięknym imieniu Daisy. Rzecznik zespołu ratownictwa górskiego z Wasdale wyjaśniał, że zwierzę w piątek 24 lipca położyło się na górskim szlaku i nie chciało ruszyć dalej. Pies dawał też do zrozumienia, że odczuwa silny ból w łapach. Bernardyny to rasa, która od lat przyuczana była do ratowania ludzi we włoskich i szwajcarskich Alpach. Zespół 16 angielskich ratowników postanowił więc symbolicznie odwdzięczyć się za lata wierności i pomóc psinie w potrzebie.

Daisy została zniesiona na noszach. W całej operacji uczestniczyło 16 ratowników, a przenoszenie psa trwało aż 5 godzin. Wszystko przez konieczność dźwigania ponad 50-kilogramowego stworzenia przez trudny teren, wliczając w to m.in. wodospad. – Ważne było, by szybko znieść Daisy z góry, ponieważ pogoda miała zepsuć się później tego wieczora – mówił rzecznik Wasdale Mountain Rescue Team.