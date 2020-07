Opalała się nad zalewem, kiedy przejechał po niej samochód. Ranną zabrano do szpitala w Legnicy

Wypadek w Męcince nad zalewem Słup na Nysie Szalonej miał miejsce w niedzielę 26 lipca około godziny 14. Jeden z samochodów zaparkowanych kilkanaście metrów od brzegu w pewnym momencie stoczył się do zalewu, przejeżdżając po drodze po leżącej kobiecie. Nieświadoma niczego ofiara opalała się w tym czasie nad wodą.

Nad zalew natychmiast wezwano pogotowie. Ranną przetransportowano do szpitala w Legnicy, gdzie przeszła operację. Oficer prasowa jaworskiej policji asp. szt. Ewa Kluczyńska w rozmowie z Gazetą Wrocławską próbowała odpowiedzieć na pierwsze pytania lokalnych mediów. Przekazała, że samochód należał do jednej z rodzin wypoczywających w tym miejscu. Wstępne podejrzenie śledczych dotyczy wypadku, do którego miało dojść na skutek zabawy dziecka w pojeździe i przypadkowego zwolnienia biegu.

Czytaj także:

Pożar auta na węźle Konotopa. Zginęła kobieta, znaleziono ją na jezdni pod estakadąCzytaj także:

Konwencja antyprzemocowa. Ziobro mówi o oficjalnym wniosku, KE ubolewaCzytaj także:

Wywróciła się cysterna z mlekiem. Groźny wypadek pod Bydgoszczą