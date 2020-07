Pod prysznicem, na suszarce i do góry nogami. Te koty skradły show

Koty – samodzielne, humorzaste i trochę egoistyczne. Kartonowe pudełko, szorstka wycieraczka, a może twarda półka w szafie? Zimne płytki podłogowe, niestabilne konstrukcje, a nawet wąski kaloryfer… Mruczące czworonogi wypoczną naprawdę wszędzie. Co więcej, potrafią spać w bardzo nietypowych pozycjach.

Pod prysznicem, na suszarce i do góry nogami

Właściciele tych czworonogów wciąż i na nowo zachwycają się elastycznością swoich zwierząt. A ich prawdziwie ekwilibrystyczne zachowania uwieczniają na zdjęciach. Jak nie trudno się domyślić – później publikują je w popularnych serwisach społecznościowych. Zebraliśmy dla Was zdjęcia, na których – z pewnością to przyznacie – uchwycone zostały wyjątkowe pozy, które przybierają koty. W kilku przypadkach trudno uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. Pod prysznicem, na suszarce i do góry nogami – to tylko niektóre przykłady. Zachęcamy do obejrzenia galerii.

