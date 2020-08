Morderczy szerszeń w USA. Gigantyczny owad został złapany w pułapkę

Szerszeń azjatycki cztery miesiące temu po raz pierwszy pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Teraz Departament Rolnictwa Stanu Waszyngton poinformował, że 14 lipca udało się schwytać owada w jedną z zastawionych pułapek. Złapany szerszeń ma 4,5 centymetra długości.

To pierwszy szerszeń, który został złapany w pułapkę. Wcześniej w stanie Waszyngton zaobserwowano pięć szerszeni w środowisku. – To zachęcające, ponieważ oznacza, że ​​wiemy, że pułapki działają – powiedział Sven Spichiger, kierownik entomologii departamentu. – Ale oznacza to również, że mamy pracę do wykonania – dodał.

W tej chwili nie jest jasne, czy złapany azjatycki szerszeń jest robotnikiem, czy królową, biorąc pod uwagę jego rozmiar. Spichiger poinformował, ze potrzebne są dalsze badania, żeby to ustalić. Departament Rolnictwa chce zastawić kolejne pułapki z nadzieją, że uda się złapać inne szerszenie żywcem, a następnie ich śladem dotrzeć do kolonii.

„Mamy nadzieję znaleźć i zniszczyć gniazdo do połowy września, zanim kolonia zacznie tworzyć nowe rozmnażające się królowe i trutnie” – czytamy w komunikacie. „Do tego czasu kolonia będzie zawierać tylko królową i robotnice azjatyckich gigantycznych szerszeni. Zniszczenie gniazda, zanim pojawią się nowe królowe, zapobiegnie rozprzestrzenianiu się tego inwazyjnego szkodnika” – dodano.

Szerszeń morderczy

Szerszenie azjatyckie to największa odmiana tego gatunku na świecie. Długość ciała królowej wynosi o 2,5 do 4,5 cm, a rozpiętość skrzydeł 7,6 cm. Badacze ostrzegają, że użądlenia szerszeni azjatyckich mogą być dla człowieka śmiertelne. Dotyczy to przede wszystkich alergików oraz osób, które są odporne na jad owadów z rodziny osowatych.

Każdego roku z powodu ugryzienia owada w Japonii umiera około 40 osób. Co ciekawe, szerszenie są zagrożeniem nie tylko dla ludzi, ale również dla pszczół. Jedna kolonia owada potrafi zabić nawet 20 tysięcy pszczół.

Najlepszym - i jak dotąd jedynym sposobem na walkę z szerszeniem azjatyckim jest stosowanie środków owadobójczych.

