Zespół Religa-Zembala przy jednym stole operacyjnym. „Ojcowie byli wzorem, ale to nasz wybór”

O przeprowadzeniu wspólnej operacji kardiochirurdzy Grzegorz Religa i Michał Zembala opowiedzieli na antenie TVN24. – W prowadzając jedną z technologii w moim ośrodku, mieliśmy okazję się spotkać z Michałem przy jednym stole operacyjnym – przyznał Grzegorz Religa. – Bardzo fajny, bardzo dobry zespół. Bardzo dobrze się tam pracuje. Właściwie jakbyśmy od zawsze ze sobą pracowali – dodał Michał Zembala.

Operacja miała miejsce w Łódzkim Szpitalu im Biegańskiego. „Nasi ojcowie zmienili obraz polskiej chirurgii serca tworząc nowoczesną specjalizację, której ramy wychodzą poza klasyczny nóż i szew” – napisał Michał Zembala dołączając do wpis zdjęcie zespołu. „ Dziś zespół Religa/Zembala wykonując zabieg TAVI TF (wprowadzenie cewnika przez tętnicę udową – red.) pokazał sile wzajemnej współpracy opartej na szacunku, zrozumieniu i troski o dobry wynik leczenia trudnej chorej ” – dodał. Na zdjęciu Zembala jest drugi od lewej, a Grzegorz Religa drugi od prawej.

Poszli w ślady ojców

Obaj lekarze poszli w ślady ojców. Zbigniew Religa, Marian Zembala i Andrzej Bochenek w 1985 roku dokonali pierwszego w Polsce przeszczepu serca. Jak zauważają synowie wybitnych lekarzy, w historycznym zespole po 35 latach zabrakło tylko Bochenka. Jednak i to wydaje się możliwe, bo Tomasz Bochenek również został lekarzem, tak jak jego ojciec.

– Ostatnio śmialiśmy się, że musimy poprosić Tomka do nas. On jest kardiologiem, a że zabiegi TAVI są wykonywane w zespole kardiolog-kardiochirurg, to jest taki pomysł – przyznał Michał Zembala.