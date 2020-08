Wielka bójka w Sokołowie Podlaskim. Goście z chrzcin starli się z gośćmi z poprawin

Do starcia pomiędzy obiema grupami doszło w lokalu przy ulicy Lipowej w Sokołowie Podlaskim. W tym samym miejscu na różnych salach odbywały się dwie imprezy: poprawiny wesela oraz zabawa urządzona z okazji chrzcin. W pewnym momencie pomiędzy uczestnikami obu wydarzeń doszło do nieporozumienia, które szybo eskalowało w większy konflikt, by ostatecznie przerodzić się w bijatykę na kilkadziesiąt osób.

Policja zgłoszenie o incydencie otrzymała około godziny 19:30. Jak poinformował w rozmowie z Polsat News asp. Jakub Więsak, w starciu brało udział około 50 osób. 5 z nich trafiło do szpitala. Funkcjonariusz przekazał, że ranni byli pod wpływem alkoholu. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia w Sokołowie Podlaskim. Początkowo nie zdecydowano się na dokonanie żadnego zatrzymania.

