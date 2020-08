Dziennikarka TVP skarży się na seksizm. „Tak! Mam biust. Obiecuję, że jutro zostawię go w domu”

Karolina Pajączkowska to prezenterka TVP Info, która w listopadzie zeszłego roku przyszła do telewizji publicznej z TVN24. We wtorek 11 sierpnia po porannym występie zdjęcia dziennikarki trafiły na Twittera, gdzie były bardzo szeroko komentowane. Internauci zwracali uwagę na strój prezenterki, który wielu uznało za niewłaściwy do pracy w telewizji i jej urodę.

„ Takie cuda na TVP info. Słupki pójdą w górę ” – pisał prawicowy profil na Twitterze dołączając zdjęcie Karoliny Pajączkowskiej z porannego wydania programu Info raport. „ Jeśli inteligencją dorówna swojej urodzie, to nic tylko się cieszyć ” – ocenił jeden z internautów. „ Jest dobra w tym co robi. Żeby nie było, mam na myśli dziennikarstwo ” – pisała internautka dołączając uśmiechniętą emotikonę. „ Widzę że porządnie zainwestowali te 2 miliardy. Naprawdę szanuje ” – czytamy w kolejny komentarzu. „ Przy takich kadrach żeby to się drugim unieważnieniem małżeństwa nie skończyło ” – stwierdził internauta nawiązując do unieważnienia małżeństwa przez Jacka Kurskiego.

Tego typu komentarzy było o wiele więcej, część z nich była na tyle wulgarna, ze nie nadaje się do dalszego cytowania.

Seksizm stop

Na takie komentarze sama prezenterka odpowiedziała na swoim Instagramie. „ Kolejna wrzawa na Twitterze. Tak więc miejmy to za sobą̨: TAK! Mam biust. TAK wykarmiłam nim mojego syna! TAK śmiałam założyć́ sukienkę̨ z dekoltem. Obiecuje, że jutro zostawię̨ biust w domu. Zacznę̨ też nosić́ burkę̨ bo przecież̇ kobiecie nie przystoi się̨ pokazywać́ ” – zakpiła z seksistowskich komentarzy prezenterka. „ A do tego śmiem być́ dziennikarką!!! Więc muszę być́ głupia i tylko za sprawą urody dostałam pracę. Bo przecież̇ nie jest możliwe, żeby kobieta była ładna i inteligentna ” – kontynuowała swój wpis.

Odniosła się też do strojów, które nosi na antenie. „ Skoro noszę podkreślające figurę̨ sukienki to znaczy, że nadaję się̨ tylko do włoskiej telewizji Rai. To jest chore!!! Walczymy o prawa społeczności LGBT podczas gdy to my -wszystkie kobiety wciąż̇ jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu! Obudźcie się̨ ludzie ” – wezwała Pajączkowska.

Do wpisu dołączyła hasztagi „#seksizmstop”, „#jestemkobietą” i „#mamprawożyćjakchcę”.

Później dziennikarka opublikowała na swoim instastories zdjęcie w burce przed meczetem. „ Tak lepiej? Tak będę profesjonalna?” – pytała retorycznie. „To mężczyźni nałożyli kobietom abaje i burki. Po co zmieniać swoje podejście… lepiej zakryć, żeby nie kusiło ” – stwierdziła.

Karolina Pajączkowska – kim jest?

Karolina Pajączkowska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zaczynała w lokalnej telewizji NTL w Radomsku. W 2011 roku brała udział w II edycji „Top model”. Była także Miss Polonia Studentek i brała udział w zagranicznych konkursach piękności – Miss Intercontinental 2011 i Miss Exclusive of the World.

Od 2016 roku była związana z TVN24 BiS, gdzie prowadziła m.in. program Debata młodych czy anglojęzyczny serwis informacyjny. z TVN24 Biznes i Świat i przeszła do TVP Info. Dziennikarka dołączyła do redakcji zagranicznej. Po raz pierwszy na ekranie Telewizji Polskiej pojawiła w niedzielę 10 listopada 2019 r.

Czytaj także:

Kurski o kampanii prezydenckiej w TVP: Andrzej Duda był traktowany tak samo jak inni kandydaci